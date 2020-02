Si ta lini pirjen e duhanit në vetëm një muaj?

Mjekja e famshme Antonina Scipina nga Rusia këshillon pacientët e saj se si të ndalojnë pirjen e duhanit në vetëm disa ditë.

Është vërtet e mahnitshme se si funksionon kjo përzierje.

Ajo vret çdo dëshirë për nikotinë në trupin tuaj, dhe përgatitja është më se e thjeshtë.

Ju duhen gjethet e thata të bimës gjethe delli (Plantago major).

Përgatitja:

Merrni gjethe të thata nga bima gjethe dielli, vendosini në një kavanoz dhe mbulojeni me gjysmë litër ujë të zier.

Mbuloni kavanozin dhe lëreni të qëndrojë për dy orë.

Gjatë ditës, e gjithë përmbajtja e kavanozit duhet të pihet. Konsumoni çdo ditë nga ky lëng derisa dëshira juaj për pirjen e duhanit të zhduket plotësisht.

Është provuar që kjo përzierje zvogëlon nevojën e trupit për nikotinë.

Nëse e pini këtë çaj për shtatë ditë, do të shihni se sa zvogëlohet dëshira për pirjen e duhanit. Pas disa ditësh nuk do të keni nevojë të pini duhan. Nëse e pini këtë çaj për një muaj, me siguri do të ndaloni pirjen e duhanit përgjithmonë.

Mund të përtypni edhe gjethe të freskëta.

Karakteristikat shëruese të kësaj bime janë të mëdha. Origjina e saj është nga Eurasia, dhe gjetjet arkeologjike tregojnë se është përdorur si ilaç në kohën romake në Britani.

Kjo bimë ndihmon në sëmundjet e frymëmarrjes dhe kollën. Për veprim edhe më të mirë, rekomandohet në kombinim me trumzën.

Atëherë është veçanërisht i efektshëm për bronkitin dhe astmën, dhe madje edhe në sëmundjet e mëlçisë dhe fshikëzës.