Te shtenat me arme ne Shkoder ne lagjen ”Parruce”, burime nga policia bejne me dije se jane shpallur ne kerkim dy shtetas dhe nje tjeter eshte shoqeruar ne komisariat.

G. U, H. M dhe T. A jane inicialet e 3 shtetasve qe policia dyshon se jane perfshire ne konflikt qe me pas u pasua me te shtena me arme. Njeri nga te rinjte ka qelluar ne ajer, si prove eshte sekuestruar nje gezhoje. Mësohet se të shtënat filluan pas një konflikti të çastit mes disa të rinjve.