Tjetër goditje për xhepat e shqiptarëve. Kompanitë e telefonisë celulare në vend kanë rritur befasisht tarifat duke sjellë jo pak reagime në rrjetet sociale.

Nga politika është nënkryetari i LSI, Petrit Vasili, i cili reagon ashpër përmes një postimi në Facebook.

Sipas tij, teksa kompanitë rrisin çmimet, qeveria dhe kryeministri Edi Rama nuk thonë asgjë.

Reagimi i plotë i Petrit Vasilit:

Kompanite celulare rritje drastike te cmimeve,por Edi Rames s’ja mban te flase!

Kompanite celulare rritin cmimet.

Asnje fjale nga qeveria.

Qytetaret krejtesisht te pambrojtur.

Qeveria nuk ekziston per qytetaret, por vetem per kompanite e celulareve, qe kane rritur me 15- 20% cmimet e paketave dhe kane dyfishuar cmimin e rimbushjes.

Asnje fjale,asnje veprim, asnje qendrim nga qeveria per te mbrojtur dhjetra mijra qytetare, qe perballen te pafuqishem me rritjen drastike te cmimeve, pa asnje shpjegim.

Ky eshte abuzim i turpshem dhe skandaloz me qytetaret.

Qeveria qe kujdeset me “merak” qe te mos ju preket asnje lek koncesioneve dhe oligarkeve nuk ben asgje per te mbrojtur qytetaret.

Kjo po eshte KÇK, por per kete Edi Rames nuk ja mban te flase.

Turp dhe neveri per qeverine qe hesht!