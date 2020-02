ISIS kishte planifikuar hedhjen në erë të stacionit të gazit në Gjenevë, plani do zbatohej nga shqiptarë

Anëtarë të ashtuquajturit Shtetit Islamik në Zvicër kishin pklanifikuar të hidhnin në erë stacionin e madh të gazit në Vernier afër aeroportit Cointrin të Gjenevës.

Megjithatë, siç raportohet nga gazeta “Le Temps” , shërbimi federal i inteligjencës (NDB) ishte në gjendje të pengonte sulmin.

Gjurmët e fajtorit çuan në Gjenevë – më saktë në Xhaminë e Madhe në rrethin Le Petit-Saconnex.

Sipas “Le Temps”, Daniel D., P.F dhe Ramzi u takuan në 2014. Të tre luftojnë me probleme të ngjashme: papunësia, dështimi në shkollë, problemet e integrimit. Nga të tre, vetëm Ramzi është mysliman, flet arabisht. Treshja mblidhet rregullisht në xhami, radikalizohet.

Ëndrra e xhihadit

Në vitin 2014, ndërsa mediat ndërkombëtare raportuan për pushtimet territoriale të milicisë terroriste ISIS në Irak dhe Siri, tre të rinjtë e konvertuar ëndërrojnë për xhihad. “Ndjemë zemërim dhe xhihadi ishte një justifikim i mirë për të shprehur dhunën”, thotë një anëtar i bandës, tani në mes të 30-ave, për “Le Temps”.

Ai e kujton mirë 25 vjeçarin Daniel D. nga Lignon: «Ishte shumë social. Unë do të thoja që ai ishte një djalë mjaft i mirë. Kishte një makinë sportive dhe ndonjëherë më çonte në shtëpi. Herë pas here shkonim në kafene për të biseduar. »

Udhëtimi për në Siri

Në fund të vitit 2014, Daniel D. dhe P.F do të udhëtojnë për në Mekë me rreth dhjetë pelegrinë të tjerë. Udhëtimi i bashkon në mënyrë të veçantë Daniel D. dhe Ramzi. Pas kthimit në Zvicër në mes të janarit 2015, ata të dy bëjnë një plan: Të shkojnë në Siri për t’iu bashkuar ISIS. Më 21 prill ka ardhur koha: njërI prej tyre udhëton përmes Tunizisë, tjetri përmes Turqisë. Pas kësaj, ka një heshtje të gjatë para se të bëhen të gjallë për miqtë e tyre në Gjenevë – duke u dërguar foto ku me krenari pozojnë me armët e tyre.

Trajnim nga shërbimi sekret

Daniel D. dhe Ramzi janë pranuar dhe trajnuar nga shërbimi sekret i Amniyat. Ata janë veçanërisht përgjegjës për operacionet jashtë vendit – veçanërisht në Evropë – shkruan «Le Temps».

Daniel D., i cili tani njihet me emrin Abu Ilias al-Sëisri, dhe Ramzi bashkëpunojnë ngushtë së bashku. Ata madje ndajnë një celular. Ramzi është më përgjegjës për punën në media, Daniel D. i përket një njësie elitare.

Me kalimin e kohës, dy të rinjtë nga Zvicra ngjiten në shkallët e karrierës së Amniyat. Nga njëra anë sepse “talentet” e tyre njihen, nga ana tjetër sepse eprorët e tyre vdesin në luftë. Në vitin 2016, Daniel D. propozoi për herë të parë një sulm në Gjenevë.

Lidhja me Gjenevën

P.F, që nuk kishte udhëtuar për në Siri, po i sosej në Gjenevë. Ai shkëmben mendime me Daniel D. disa herë, duke thënë se sa shumë do të dëshironte të udhëtonte tek ai. Daniel D. e bindi atë të qëndronte në Zvicër. ISIS ka nevojë për burra që përhapin terrorin jashtë vendit, mendohet ti ketë thënë ai.

Në njërën nga porositë e fundit, bëhet konkret: Ramzi dhe Daniel D. duhet të kërkonin shënjestra sulmi dhe të planifikonin atentat, milicia terroriste do të jepte materialin dhe do të kujdesej për logjistikën.

A e vonoi një argument planin?

Bashkëpunimi midis Daniel D. dhe P.F nuk bëhet asnjëherë sepse ekziston një mosmarrëveshje mes tyre.

Daniel D e akuzon P.F. se është një jobesimtar. Kështu që Daniel D. përpiqet të gjejë një partner të ri. Ai bie në kontakt me Adnan B. dhe Damien G., që tani janë në një kamp të burgjeve kurde në Siri.

Ai takohet gjithashtu me Thomas C. nga Aargau, i cili ka një rol të ngjashëm brenda shërbimit sekret të Amniyat.

SHBA i dërgon dokumentet Zvicrës

Është e paqartë saktësisht kur Daniel D. erdhi me idenë për të hedhur në erë stacionin e gazit në Vernier. Sidoqoftë, në fund të gushtit 2018, shërbimet sekrete amerikane i përcollën shërbimit të inteligjencës zvicerane NBD një dosje të sekuestruar në Siri, e cila përshkruan planin për sulmin në Vernier. Daniel D. konsiderohet një nga hartuesit e dokumenteve.

Plani do zbatohej nga shqiptarë

Dokumentet tregojnë se dy shqiptarë duhet të udhëtojnë në Gjenevë për të zbatuar planin. Ata arrestohen gjatë rrugës për në Zvicër. Shërbimi sekret zviceran po kërkon gjithashtu bashkëpunëtorë lokalë për sulmin. Ata hasen në Nicolas P., një ish-mik i Daniel D. Ky i fundit i dërgoi Nicolas P. një mesazh audio në verën e vitit 2018. Në të ai i kërkoi që të informonte P.F se një paketë ishte në rrugën e Gjenevës. Se cila ishte përmbajtja nuk dihet.

Roli i policisë së Gjenevës

Shërbimi sekret zviceran paralajmëron policinë e Gjenevës. Bazuar në dokumente, autoritetet supozojnë se sulmi ishte planifikuar për në fund të prillit ose fillim të majit 2019. Shefi i policisë Monica Bonfanti merr masat e nevojshme të sigurisë. Deri në atë kohë, Shteti Islamik kishte kohë që kishte humbur fuqinë e tij.

Zëdhënësi i NDB, Isabelle Graber nuk ka dashur të komentojë në “Le Temps” për përmbajtjen e artikullit: “Shërbimi i inteligjencës flet vetëm për aktivitetet e tij operacionale me kreun e Ministrisë së Mbrojtjes dhe autoritetet mbikëqyrëse.”

Daniel D. u arrestua në Siri në qershor 2019 dhe që prej asaj kohe është mbajtur në një burg në veri të Sirisë. Sidoqoftë, në Gjenevë, forcat e sigurisë janë në vigjilencë të plotë.

/Ora News.tv/