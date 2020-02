I ftuari I dites ne emsionin “Start” te Tv1 Channel ishte i ftuar shefi i sektorit te nderhyrjes ne repartin e zjarrfikseve Shkoder, Ridvan Bushati per te folur per situaten e renjes se zjarreve gjate ketyre diteve te fundit ne qytetin e Shkodres.

Ridvan Bushati: Kohet e fundit ka patur nje rritje te zjarreve veçanerisht ne banesa, ku fatkeqesisht kemi patur edhe dy viktima. Neqoftese demet e shkaktuara rikuperohen, jeta e njerezve nuk rikuperohet. Pepara disa diteve kemi bere analizen e vitit qe shkoj 2019 dhe kemi nje bilanc 200 zjarre me pak se nje vit me pare, pork jo nuk do te thote qe nuk do te kete zjarre. Kete perudhe ne qytetin tone ndodhi qe brenda 15 diteve te kemi 3 zjarre te fuqishme dhe me dy viktima. Pavaresisht se zjarret erdhen nga shkaku dhe pasoja te njerezve, demet ishin shume te medhaja.

Sidomos ne “Zooteknike” ne rastin e fundit, ku ishin 6 banesa dhe ishin dhe 15 te tjera ne nje kulm qe rrezikoheshin, por fatmiresisht u arrit te ndaloheshin flaket e zjarrit. Ne na veshtiresoj shume punen pozicioni i godines atje dhe menyra e futjes se mjeteve tone ku per nje meter qe ishte ngushtuar rruga, nuk na lejonte qe te hynin mjetet e zjarrfikeses ne te dy krahet, pasi mund te perfundonin vetem 1 apo 2 banesa dhe jo 6.

Sipas policise nje person ka vendosur ngrohesen nen shtrat, ka mbyllur deren dhe ka iku per te pire ne nje bar dhe kjo ka bere qe te shpertheje zjarri.

Per ato familje qe paten rrezik dhe iu dogj banesa, bashkia ka marre masa per t’e strehuar ne banesa sociale.