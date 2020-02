Zedhenesi i Presidentit: Do ketë disa dekrete për shpartallimin e grushtit të shtetit. Beni durim!

Zedhenesi i presidentit, Tedi Blushi publiloi nje tjetër reagim në facebook ku jep sqarime mbi deklaratën e presidentit Meta i cili dje u shpreh se grushtit të shtetit do i përgjigjej me dekret.

“Parlamentin do e shpërndajë populli Presidenti vetëm do zbatojë vullnetin e tij. Dhe dekretin për kthimin e ligjit për grushtin e shtetit do e vendosë populli. Presidenti vetëm do e firmosë në emër të tij. DO KETË DISA DEKRETE PËR SHPARTALLIMIN E GRUSHTIT TË SHTETIT. BËNI DURIM!

DEKRETET DO T’I ZBATOJË POPULLI SHQIPTAR