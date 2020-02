Shkodrani Fatmir Bashli, i njohur per humorin e tij fantastik, eshte rikthyer serish tek politika ku permes sarkazmes na ka treguar “perjetimin” e tij ne nje nga protestat e opozites kunder qeverise . Permes dozave te tij te humorit, ai ironizon edhe perplasjet me policine:

“E kam pa shkru dikur,, asht pak e gjat por tham se ka me ju pelqy,,,,,,,Edhe un kam pas shku njiher n’miting. Doli ajo makina qe l’shon ujë e ndër 2 mijë vetë m’gjeti mu e t’ma lëshoj presionin. Njiherë mendova se më ra ndonji kjosk pa leje fytyrës, po mbasandej u kujtova se sa kisha pi nji redbull e thash ky perimend t’ban me fluturu.

Ju afrova mbasandej nji policit per me i than se jam Fatmiri, ai i fejsbukut. E ai nxori nji spraj prej xhepit e thashë kushedi se tan ajo rrugë e do të vijn era djersë e don me më ly, me m’ardh era e mir, se ka edhe polic të mirë sa t’dush.