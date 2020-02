Vasili fton qytetarët në protestë: 2 marsi, beteja për Kushtetutën që duan ta rrëmbejnë dhe ta shqyejnë Ram-rilindasit

Nënkryetari i LSI-së, Petrit Vasili ka risjellë në vëmendje thirrjen e presidentit Ilir Meta që qytetarët t’i bashkohen protestës së 2 marsit në Bulevardin ‘Dëshmorët e Kombit’.

Përmes një postimi në ‘Facebook’ Vasili theksoi se 2 marsi si takimi mbarëpopullor i të gjithë shqiptarëve është momenti që ndan gjerat. Sipas Vasilit kjo datë është vija e ndarjes mes pabarazisë përpara ligjit dhe drejtësisë së barabartë për të gjithë.

MESAZHI I VASILIT

2 Marsi i Kushtetutes, perballe antiligjit dhe horrllëkut qeveritar!

2 marsi si takimi mbarepopullor i te gjithe shqiptareve eshte momenti qe ndan gjerat.

Mbrojtja e Kushtetutes eshte mbrojtje nga antiligji qeveritar:

qe grabit pronen, qe ndeshkon njeriun e thjeshte dhe mbron hajdutet e qeverise,

qe dhunon cdo te drejte te njerezve te zakonshem dhe garanton cdo privilegj te çfrenuar te qeveritareve gangstere,

qe shkeljen e ligjit e quan normalitet dhe respektimin faj.

qe lejon te grabiten miliarda me koncesione ndersa njerezit e varfer nuk sigurojne dot as buken e perditshme,

qe i mbyll gojen fjales se lire dhe paguan fjalen e maskarenjve mediatike te paguar nga qeveria,

qe lejon te pastrohen parate e pista qe asgjesojne mijra bisnese te ndershme, qe jua ben jeten ferr shqiptareve aq sa ata ikin me mijra nga Shqiperia, qe eshte gati te shkembeje shqiptaret me siriane e Bangladeshas,

qe e shnderron Shqiperine nder tre vendet me te korruptuara te botes, qe e shnderron Shqiperine ne Kolumbine e Europes.

qe ua shet edhe Shqiperine edhe Kosoven interesave me te zeza antishqiptare.

2 marsi eshte vija e ndarjes mes pabarazise perpara ligjit dhe drejtesise se barabarte per te gjithe.

2 marsi i jep fundit drejtesise se blere,te kapur e te rrembyer nga qeveria qe e mbron ate dhe denon egersisht njeriun e thjeshte.

2 marsi eshte beteja per Kushtetuten qe duan ta rrembejne dhe ta shqyejne Ram- rilindasit idiote te tij.

2 marsi eshte festa e ligjit dhe e barazise se njerezve te lire.

2 marsi eshte dita e rikthimit te dinjitetit te neperkembur nga degjenerimi arrogant i ram-rilindjes.

2 marsi eshte dita e ndarjes me horrllekun rilindas te antiligjit.