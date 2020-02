Karabinierët italianë kanë arrestuar tre shqiptarë në Calcio të Italisë.

Autoritetet italiane kanë sekuestruar 10.5 kg kokainë, me një vlerë rreth 2 mln euro, ditën e shtunë.

Operacioni filloi pasi policia vuri nën hetim një shqiptar të dyshuar në Vicenza.

Si u bë arrestimi i shqiptarëve?

Të dielën, një 34-vjeçar më inicialet K.M. ndalet me makinën e tij Citroen C4 në sheshin e Italtrans në Calcio.

Më pas vijnë dy persona të tjerë; B.G. 36 vjeç dhe Z.M. 40 vjeç, nga Abruzzo, dhe mbajnë në duar dy zarfe, të cilët ia dorëzojnë 34-vjeçarit. Më pas ky i fundit largohet.

Disa nga karabinierët kanë qëndruar aty, ndërsa të tjerët ndoqën Citroenin. Shoferi ka bëri disa manovra me makinë për tu siguruar që nuk po e ndjekin dhe më pas në Covo, ku ndalohet nga policia.

Aty kontrollohet dhe rezulton se zarfi ishte bosh dhe nga kontrolli i parë dukej se në makinë nuk kishte gjë.

Më pas karabinierët kanë sjellë qentë anti-drogë, të cilët kanë zbuluar një ndarje që hapej me buton.

Brenda janë gjetur 4 pako me kokainë, çka ka sjellë arrestimin e menjëhershëm të shqiptarit.

Ndërkohë, karabinierët e tjerë, kanë kontrolluar kamionin sërish me qen anti-drogë, duke gjetur një zarf me 400 gram me kokainë si dhe një tjetër sasi droge në motorin e kamionit.

Nga të tre të arrestuarit shqiptarë asnjëri prej tyre nuk kishte precedent penal më parë.