Territori shqiptar do jetë me kthjellime dhe vranësira, të cilat në zonat veriore do të sjellin shira të pakët gjatë orëve të para të ditës.

Por sipas Meteoalb, mesdita dhe orët në vijim sjellin shtim të vranësirave, duke bërë që në mbrëmje i gjithë vendi të përfshihet nga reshjet.

Temperaturat e ajrit do të ulen në mëngjes dhe në mesditë duke luhatur vlerat nga 1°C deri në 18°C.

Era do fryjë e forte në det me shpejtësi 55 km/h nga drejtimi Jugor -Jugperëndimor duke krijuar dallgëzimi 6 ballë.