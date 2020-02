Lazo Lufi, nje i ri shkodran, i cili sapo ka perfunduar me shume sukses studimet e tij ne Zvicer, ka treguar sot nje rast shume domethenes per te gjithe Shqiptaret. Ne nje kohe, qe ne Shqiperi brenda pak oreve, dy burra vrane grate e tyre, Lufi tregon se si ne Zvicer, njerezit kujdesen edhe per krimbat te cilet shiu i ka nxjerre ne rruge.

“Ne pothuajse nje vit ne Zvicer, e njoh kryeqytetin aq sa e njeh edhe turisti me i ri ne qytet. Shtepi-laborator-biblioteke-shtepi. Nuk e kam jetuar dhe as qe e kam shijuar. Nuk ia di huqet, e as vendet me te bukura. Tani qe e kam permbushur qellimin per te cilin kam ardhur ketu, po mundohem ta jetoj cdo dite timen sikur te ishte e fundit ne kete qytet. Mundohem ta shfrytezoj cdo moment per te pare dicka te re dhe cdo rruge e bej ne kembe.

Teksa po ecja sot per ne qender, shoh ne distance dy pleq ne trotuar, qe ishin perkulur dhe dukeshin se dicka u kishte humbur. Afrohem, me deshiren per t’u ardhur ne ndihme dhe e gjitha cfare shoh eshte kjo skena ne foto. Dy te moshuar, qe ishin ndalur per t’i larguar nga rruga e per t’i hedhur ne bar disa rrajza a krimba toke, qe me gjase shirat e nje nate perpara i kishin nxjerrur nga dheu. I kerkoj nese mund te shkrep nje foto dhe me perqendrimin tek ajo cfare po benin, me pergjigjet me nje “Patjeter, thuaji miqve tuaj qe po shpetojme jete”. Shkrepa foton, i falenderova dhe i lashe aty, per te lexuar tituj portalesh dhe te nje realitet qe trondit edhe me shume.

Ndersa dy pleq po shpetonin jete krimbash toke, disa shqiptare ne me pak se 15 ore moren jeten e dy femrave dhe te nje burri. Sa vlen jeta e nje Nane apo nje femre ne Shqiperi? Te ma thote dikush. Sepse sot dikush ne Shqiperi dhe dikush tjeter ne Zvicer me dhane pergjigje tronditese.”