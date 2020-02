Shkolla e mesme “Prenk Jakova” ka qenë e dyta që ka konkuruar në teatrin “Migjeni” me shfaqjen “Vllazni e Interes” në “You Theater 2020” me pjesëmarrjen e 7 shkollave të ndryshme të qytetit të Shkodrës. “Vllazni e Interes” është një komedi e zezë e autorit Kristaq Floqi me regji të Rajmonda Marko.

Përmes këtyre shfaqjeve të shkollave u jepet mundësia të rinjve të tregojnë vlerat e tyre por shërbejnë edhe për evidentimin e ndonjë aktori të ri me të ardhme…

Tashmë do të jenë edhe pesë shkolla të tjera të qytetit të Shkodrës që do të konkurojnë me shfaqjet e tyre në teatrin “Migjeni” për të shpallur në fund shkollën fituese dhe aktorët më të mirë.