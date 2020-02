Ne krahasim me vendkalimin kufitar te Muriqanit, ne Hanin e Hotit ka shume me pak levizje te njerëzve, pasi ketu qarkullojne me se shumti mallra. Gjithsesi, edhe ketu shërbimi shendetesor per kontrollet parandaluese te koronavirusit eshte i pranishem. Drejtoria e Shendetit Publik te Malesise se Madhe e mbulon kete sherbim 24 ore me nga 2 inspektore te shendetesise. Dy nga punonjëset ne sherbim, Anila Gjolaj dhe Elsa Halilaj, sqaruan shkurtimisht organizimin dhe punen qe bejne ne situaten e krijuar:

Vemendja u kushtohet kryesisht personave qe vine ne vendet e prekura nga koronavirusi, per te cilat ka nje liste, por nuk përjashtohen as personat e tjere. Eshte per tu theksuar se qytetaret, nuk kundershtojne per tu kontrolluar:

Nga vendekalimi kufitar Hani i Hoti qarkullojne mallra nga Mali i Zi, Zerbia, Kroacia, Sllovenia dhe kryesisht pjesa me e madhe e vendeve te Europes, me te cilat punon biznesi shqiptar. Gjithashtu, nga ky vendkalim kufitar – doganor, kalojne edhe tranzit per ne Kosove apo Maqedoni.