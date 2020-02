OFL i kërkon justifikimin e pasurisë Mark Frrokut dhe të “fortit” të Shijakut

Operacioni Forca e Ligjit ka vijuar edhe sot me dërgimin e kërkesave për vetëdeklarim për tre persona në Tiranë dhe Shijak.

Dy prej tyre janë të dënuar për vrasje, ndërsa i treti pjesë e një organizate kriminale të trafikimit të lëndëve narkotike dhe shfrytëzimit të prostitucionit.

Kështu OFL u ka dërguar kërkesat për vetëdeklarim të pasurisë, shtetasve:

-Jasin Kala, banues në Shijak, i dënuar për veprën penale “Vrasja me paramendim”;

-Arben Froku, banues në Tiranë, i dënuar për veprat penale “Vrasja në rrethana të tjera cilësuese” dhe Armëmbajtja pa leje”

-Durim Keçi, banues në Shijak, i dënuar në Itali për veprat penale “Shkatërrim prone me pasoja të rënda”, “Krime me armë kundër personit”, “Trafikim i lëndëve narkotike” dhe “Pjesëmarrja në organizatë kriminale, me qëllim trafikimin e lëndëve narkotike dhe shfrytëzimin e prostitucionit”;

Këta individë, si subjekt i Ligjit Special, duhet t’u përgjigjen me shkrim, brenda 48 orësh, të gjitha pyetjeve të OFL-së, të cilat do t’i dërgohen SPAK-ut, për veprime të mëtejshme.

OFL bën me dije se të gjithë personat që iu është dërguar kërkesa me shkrim për vetëdeklarimin e burimeve të pasurisë, i kanë plotësuar formularët dhe i kanë dorëzuar pranë OFL-së, e cila ka vijuar me procedurat, sipas përcaktimit në Aktin Normativ nr. 1, të datës 31 janar 2020.