Rreth 300 familje te krahines se Kelmendit, kryesisht nga Qafa e Berdelecit dhe deri ne Vermosh, ka 24 ore qe jane pa energji elektrike ! Kjo per shkak te stuhise qe ka pasur keto dite ne gjithe kete zone, e cila u shoqerua me reshje te denduara bore ! Brenda pak oreve, trashesia e bores ka arritur ne rreth 50 centimetera ! Per disa ore u bllokua segmenti rrugor prej 10 kilometer nga Qafa e Berdelecit dhe deri ne doganen e Gerçarit, por me vone gjendja e normalizua me ndërhyrjen e dy mjeteve, nje fadrome dhe nje borepastruese, qe bene te mundur pastrimin e bores. Ato vazhdojne ne kete aks, duke siguruar qarkullimin e automjeteve me zinxhire. Ndersa problemi me i madh eshte mungesa e energjise elektrike, pasi rrjeti i amortizuar ka pesuar demtime, jane rrezuar disa shtylla si dhe jane këputur linjat e tensionit te ulet. Ne keto kushte, banoret e Vermoshit i kërkojne njesise se OSHEE-se ne Malesi te Madhe, qe te marrin masat per te nderhyre sa me pare ne normalizimin e furnizimit me energji elektrike. Dergimi i dy mjeteve per pastrimin bores ne Vermosh, e siguron mbajtjen hapur te saj pavaresisht reshjeve qe mund te vazhdojne. Por kërkohet qe te ndërhyhet per te mirëmbajtur edhe pjesen tjeter te rruges se Kelmendit, qe nuk eshte e zene nga bora por qe ka rrëshqitje te gureve nga malet. Ne disa segmente, rrëshqitjet e gureve ka veshtiresuar qarkullimin e automjeteve. Reshjet e debores kane krijuar veshtiresi edhe ne rrugen e Razmes, ndersa segmenti nga Qaf Thore deri ne Theth eshte teresisht i bllokuar pasi trashesia e bores eshte rreth 1 meter.