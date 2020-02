Gjyqtari Hasan Selimi ishte i ftuar mbremjen e kaluar ne emisionin “Perspektive” te Tv1 Channel, i cili komentoj per reformen ne drejtesi.

Hasan Selimi: Reforma ne drejtesi eshte pika me e nxehte sot ne Shqiperi. Pike e nxehte ne aspektin politik, psikologjik per punonjesit qe me merren me kete reforme. Aspektin psikologjik tek ato mbi te cilet ushtrohet kjo reforme, tek populli qe e degjon dhe kerkon rezultate nga kjo reforme.

Une do te thoja qe reforma dhe çdo reforme duhet te analizoje perpara se te filloje. Procesi i reformave ka qene nje process i renjes se perandorive, qe kane sjelle luftra, çoroditje dhe ndoshta kane rene qeveri nga reformat, sepse nuk jane studiuar mire. Nese njerezit qe merren me reforma siç jane programet politike te partive dhe njerezit qe merren me punen investigative ndaj krimit per ta vertetuar ate, nese nuk merren me njeri – tjetrin do te behej nje mrekulli.

Prej 30 vitesh nuk degjova asnjehere qe nje force politike ne pushtet mori nje pjese te programit te partise politike humbese. Nuk degjova asnjehere qe partia-shtet ka bere diçka te bukur. Nuk me dhimbet vetja çfardo qe te ndodhe, mua me dhimben djemte dhe vajzat qe punojne ne drejtesi.