Presidenti Ilir Meta qetëson ambasadën amerikane. Manifestimi do të jetë paqësor dhe demokratik

“Alert ka vetëm për grupin puçist nuk ka alert për askënd tjetër. Kush e ndjen veten pucist është i alertuar sepse është thirrur populli“ deklaroi presidenti në një konferencë për median mesditën e sotme.

Zero shqetesim



Kreu i shtetit deklaroi se eshte takura me drejtuesit e policise se shtetit për të siguruar një mbarëvajtje të manifestimit të 2 marsit.

“Zero shqetësim, zero frikë për manifestimin më paqësor më demokratik më gjithëprëfshirës dhe vetëm kuqezi në 2 mars. Për të gjithë shqiptarët që e ndjenjë që zëri I tyre duhet të dëgjohet pasi Kushtetuta është dokumenti themeltar I këtij shteti dhe mbrojtja e saj përmes mbrojtjes së Gjyaktës Kushtetuese garanton unitetin kombëtar dhe të ardhmen e këtij vendi.

Mund tju informoj se me kërkesën time, dje jam takuar me drejtuesit më të lartë të policisë së shtetit për të realizuar një manifestim sa më të mrekullueshëm dhe të jetë manifestimi me sa më pak policë që angazhohen në mbrotjje të institucioneve psai ekipi ynë po bashkëpunon shkëlqyeshëm me qindra vullnetarë që dëshirojnë të shërbejnë për të dhënë kontribut të cmuar për të sjellë në Shqipëri një traditë të re të festës së demokracisë, të triumfit të lirisë mbi tiraninë që ajo kërkon të instalojë në këtë vend.”

Shqiptaret nga diaspora ne shesh me dy mars

Ilir Meta : “Kemi një problem të madh pasi pjesëmarrja e qytetarëve që janë rezidentë europianë do të jetë e lartë. Shumë prej tyre më kanë konfirmuar pjesëmarrjen e tyre. Kemi problem që shumë prej tyre duan të dëgjohet në këtë manifestim. Do të bëjmë çdo gjë që zëri I tyre të dëgjohte. Asnjë lloj shqetësimi përkundrazi të gjithë janë të mirëpritur të ndjekin udhëzimet që do të japim në adresat publike. Do të ketë të reja.

Nuk është sekret që dhjetra shqiptaro amerikan kanë mbërritur dhe qindra do të jenë të hënën në drekë, ashtu si kanë ardhur nga Mbretëria e bashkuar dhe nga Kanadaja. Alert ka vetëm për grupin puçist nuk ka alert për askënd tjetër. Kush e ndjen vetemn pucist është I alertuar sepse është thirrur populli.