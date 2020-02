“Puna qe duhet bere per parandalimin e kultivimit dhe perdorimit te lendeve narkotike” ishte tema e nje tryeze qe mblodhi perfaqesues te pushtetit vendor, policise, arsimit dhe speciliste te fushes. Per here te pare kjo tryeze ishte thirrur nga nje shoqate, ajo atdhetare “Dukagjini”

Problemi i konsumimit te lendeve narkotike nis qe ne shkolla. Mesuesit dhe psikologet duhet te punojne me shume thane perfaqesuesit e arsimit.

Policia e shtetit por edhe pushteti vendor edhe nje here vune theksin tek rendesia qe i eshte dhene parandalimit te kultivimit te lendeve narkotike duke e nxjerre nje here e mire zonen e dukagjinit nga kjo harte.

Me heret jane zhvilluar takime edhe per perfaqesues te njesive administrative, ku jane dhene detyra te qarta per mbikqyrjen e territorit vecanerisht ne zonat problematike.