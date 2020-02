Zëdhënësi i Presidentit Meta: Program të veçantë për të gjithë bashkatdhetarët që vijnë nga jashtë

Zëdhënësi i presidentit Ilir Meta, Tedi Blushi i ka bërë thirrje të gjithë bashkatdhetarëve që vijnë në Tiranë për të marrë pjesë në manifestin e 2 marsit, që të organizohen për t’u njohur me një program të veçantë.

Teksa nënvizon faktin se ka pasur mijëra telefonata, Blushi thekson se qytetarët do të njihen me detajet e protokollit përmes disa kontakteve të vëna në dispozicion nga Presidenca.

REAGIMI I BLUSHIT

Për të gjithë bashkëatdhetarët që po vijnë nga SHBA🇺🇸, Kanadaja🇨🇦, Mbretëria e Bashkuar🇬🇧, Italia🇮🇹, Gjermania🇩🇪, Franca🇫🇷, Zvicra🇨🇭, Irlanda🇮🇪, Holanda🇳🇱, Austria🇦🇹, Belgjika🇧🇪, Greqia🇬🇷, Turqia🇹🇷 dhe vendet e tjera, Presidenti i Republikës Sh.T.Z Ilir Meta do ketë një program të veçantë.

Për t’ju njohur me detajet e protokollit për datën ✌ mars, ju lutemi të gjithë bashkëatdhetarëve që po vijnë nga jashtë, të kontaktojnë:

📌 Këshilltaren për Çështjet Sociale, znj.Brunilda Paskali

Numër celulari: +355692075961

📌 Drejtorin për Marrëdhëniet me Jashtë, z.Edvin Shvarc

Numër celulari: +355692046332

Të gjithë bashkëatdhetarët, mund të na kontaktojnë edhe në adresën e email në dispozicion:

📌 diasporakuqezi@president.al

Për shkak të mijërave telefonatave dhe mesazheve të mbërritura deri tani në numrat e grupit organizator të vëna në dispozicion për të gjithë shqiptarët dhe bashkatdhetarët:

📌 Këshilltari për Mbrojtjen, z.Dedë Prenga

Numër celulari: +355699848359

📌 Këshilltari për Emergjencat Civile, z.Shemsi Prençi

Numër celulari: +355696067755

📌 Këshilltari për Pushtetin Vendor, z.Ylli Asllani

Numër celulari: +355692053488

Ju bëjmë me dije se tashmë, për shkak të fluksit të jashtëzakonshëm në dispozicionin tuaj do të jenë edhe dy numra të rinj, të disponueshëm 24/24 orë, ku mund të na telefononi, dërgoni sms dhe të na shkruani në aplikacionet Whats App dhe Viber në çdo moment, për çdo informacion dhe ide tuajën:

📌 +355693435861

📌 +355693354269

Gjithashtu, për të gjithë shqiptarë, janë në dispozicion edhe adresat e email ku mund të na kontaktoni:

📌 pranverakuqezi@president.al

📌 beselidhja@president.al

🇦🇱JU MIRËPRESIM TË GJITHËVE MË ✌MARS!🇦🇱

🇦🇱SË BASHKU NË PRANVERËN KUQEZI!🇦🇱

#PërKushtetutën #PërRepublikën #PërShqipërinë #PërKombin