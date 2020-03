Meta: Sekti mafioz në krye të grushtit te shtetit do te jape llogari para popullit dhe drejtësisë së re

Presidenti i Republikës, Ilir Meta ndodhet ne konference dhe denoncon miratimin e ligjit per dividentin.

Meta “denoncon krimin e tmerrshëm kushtetues të konsumuar nga sekti mafioz në krye të grushtit të shtetit dhe me pasoja të rënda.”

“Vetëm për të favorizuar një grusht oligarkësh që pasurohen në kurriz të gjithë popullit shqiptar. Ligji për dividentin është rasti më flagrant si Kuvendi i kapur si një organizatë mafioze bashkë me qeverinë e maxhorancën ka dhunuar hapur kushtetutën dhe shumë shpejt do të japin llogari para popullit shqiptar dhe drejtësisë së re që do të vijë. Nuk do të ketë shpëtim për ta.” u shpreh Ilir Meta.

Njoftimi- Lajmin e ka bërë të ditur, zëdhënësi i presidenti, Tedi Blushi përmes një postimi në facebook.

Blushi shkruan se Meta do të denoncojë para të gjithë popullit shqiptar një krim të tmerrshëm kushtetues!

Blushi: Të dashur kolegë gazetarë, Sot në ora 18:30, Presidenti i Republikës Sh.T.Z Ilir Meta do të japë një konferencë shtypi për të denoncuar para të gjithë popullit shqiptar një krim të tmerrshëm kushtetues!