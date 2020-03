Ndersa traseja e By Pass-it te Shkodres eshte ne metrat e fundit per tu lidhur me shetiroren tek Ura e Bunes, akoma ka paqartësi te theksuar tek qytetaret per vazhdimin e te ketij projekti ne drejtim te Ures se Bahçallekut. Ka qytetare qe shprehen se ky projekt nuk do ti sjelle ndonje dem kesaj zone, keshtu qe le te perfundoje sa me pare se u bene 10 vjet qe ka filluar:

Por ndryshe mendon Nazmi Juka, inxhinier ndertimi, sot ne pencion. Ai thote se ky projekt eshte e pamundur per te mos pasur pasoja negative tek Ura e Vjeter e Bunes:

Duke ju rikthyer projektit te By Pass-it te Shkodres 10 vite me pare, Inxhinieri veteran i ndertimit, Nazmi Juka, thote se duhet pranuar qe ishte gabim:

Perfundimi i BY Pass-it te Shkodres eshte nderprere qe ne gusht te vitit 2018 pasi nuk eshte realizuar shpronësimi i tokes ne Dobraç te Ri dhe tek Gjykata e Apelit. Punimet rifilluan para dy muajsh, por vetem ne segmentin qe lidhet me shëtitoren, ndersa ne pjeset tjera gjithçka vazhdon te mbetet e bllokuar !