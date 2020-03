Vetem ky impiant per ruajtjen e betonit ka mbetur nga gjurmet e stacionit hekurudhor te mallrave Shkoder, nder me te rendesishmit ne vend ! Ndodhet vetem pak metra pas nënstacionit elektrik ne “Skenderbeg” ! Ne nje siperfaqe prej rreth 20 hektare u ndertua ne 40 vite me pare dhe funksionoi deri ne vitin 1992, por me pas e përfshiu shkatërrimi ! Edhe magazinave u kane mbetur vetem themelet, pasi individe te ndryshme kane nderhyre me gjithfarë mjetesh dhe kane shkatërruar gjithçka ! Zyrtarisht vazhdon te mbetet ne inventar te Drejtorise se Pergjithshme te Hekurudhave Durres, ndersa faktikisht administrohet nga persona te ndryshem qe synojne e perfitojne ç’te mundin ! Nga ana tjeter, Kryetarja e Bashkise Shkoder, Voltana Ademi, dhe këshilli bashkiak debatojne me ore te tera per te gjetur truall ndertimi per ndërtesat e komunitetit rom apo te shtresave te tjera, por pa mundur te vendosin ! Edhe pse kane siguruar fondet per jo pak ndërtesa sociale ne Shkoder, puna nuk ka nisur akoma vetem sepse nuk eshte miratuar zona ku do te ndertohen ! Nderkohe ketu ne gjithe kete hapesire mbizotëron shkatërrimi, përgatitja e terrenit per ndertime private dhe pjesa qe mbetet te perdoret per vend depozitim te inerteve e mbeturinave!