Mblidhet Task-Forca, Manasterliu: Nuk ka raste të prekura me koronavirus në Shqipëri

Nuk ka raste të prekura me koronavirus në Shqipëri.

Kështu është shprehur ministrja e Shëndetësisë, Ogerta Manasterliu ditën e sotme në mbledhjen e Task-Forcës për masat kundër koronavirusit.

Ministrja tha se janë testuar 42 raste të dyshuara deri më tani dhe të gjitha kanë rezultuar negative.

Manasterliu: Janë realizuar 42 testime, asnjë rast i konfirmuar me koronavirus në Shqipëri.Mbështes punën e strukturave tona në terren, sidomos në pikat kufitare, ku po bëhet një punë intensive, ku po kontrollohet çdo udhëtar. Mbështes edhe punën e urgjencës kombëtare, që po bëjnë një punë të lavdërueshme, qysh nga telefonata deri te marrja e testimeve në banesa. Punën jonë do të vijojë duke siguruar gjithë stokun e nevojshëm. E gjithë bota po përballet me një mungesë stoku, pasi ka pasur nj përparim shumë të shpejtë të sëmundjes në të gjithë botën.

Ndërsa drejtori i zyrës së OBSH-së, Raul Gonzales është shprehur se duhet besim te institucionet dhe ekspertët.

Raul Gonzales: Duhet të besojmë institucionet tona. Ka shumë fjalë pse nuk ka raste në Shqipëri. Duhet të besojmë ekspertët. Ditë pas dite po mësojmë në lidhje me këtë virus. Sapo u ktheva nga Spanja dhe ne kemi pasur raste nga Covid-19. Por perse nuk ka asnjë raste në Shqipëri? Ne jemi ende duke mësuar. Personat që u evidentuan në Spanjë nuk kishin asnjë kontakt me persona nga vendet e prekura. Elementi kyç është shmangia e dezinformimit. Nuk duhet të shpërndajmë lajme të rreme se nuk i bën mirë as ekonomisë as shoqërisë.