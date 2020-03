Duke pare mungesen e subvemnsioneve nga ana e qeverise qendrore, bashkia Shkoder ka menduar nje zgjidhje alternative. Duke bashkepunuar me fondacionin “Shprese per boten” kane dhuruar fara per nje sere perimesh per 300 familje ne bashkine Shkoder. Mbjelljet jane per konsum vetjak, jo per shitje

Farat per prodhimin e 10 produkteve te ndryshme jane shperndare edhe per njesite e largeta si shosh, shale apo pult.