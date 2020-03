Kantautori me emrin artistik Gjon’s Tears, e me emrin e vërtetë Gjon Muharremaj, do të jetë këngëtari i cili do ta përfaqësojë Zvicrën në Eurovisionin e këtij viti i cili mbahet në Rotterdam të Holandës.

Gjon Muharremaj do të këndojë një këngë në gjuhën frënge, gjë e cila ndodh pas 10 vitesh, që Zvicra të përfaqësohet në Eurovision me një këngë në këtë gjuhë.

Kjo është bërë e ditur nga vetë faqja zyrtare e Eurovision.

Muharremaj, para disa viteve, kur ishte fëmijë, kishte marrë pjesë edhe në një konkurs kënge në Shqipëri.

Ai ishte i pranishëm në Albanian’s Got Talent, ku edhe atëherë kishte mahnitur jurinë me zërin e tij magjik.