“Gruaja ne fokusin e letersise”, eshte titulluar aktiviteti i zhvilluar nga Bashkia Shkoder dhe Biblioteka “Marin Barleti” mbështetur ne programin e veprimtarive te 8 marsit. Ishte kjo arsyeja qe pjesmarreset ne kete takim ishin kryesisht gra e te njohura per krjijimtarine e tyre letrare artistike, por edhe ne fushat studimore. Drejtori i Bibliotekes “Marin Barleti”, Maxhid Cungu, prezantoi Fatbardha Saraçin si protagonisten kryesore te ketij takimi, nisur nga botimet e shumta qe ajo ka bere per shume personazhe qe u persekutuan gjate regjimit komunist, si dhe kryetarin e klubit te shkrimtareve te Shkodres, perkthysin Zija Vukaj. Fatbardha Saraçi (Mulleti), tha se krijimtaria e saj letrare u kushtohet ngjarjeve te vërteta, vuajtjeve qe kaluan ne kampet e internimit gjate regjimit komunist si dhe luftes se klasave.

Ndersa pertkthyesi Zija Vukaj, theksoi se krijimtaria letrare – artistike e gruas Shkodrane eshte mjaft e pasur dhe e larmishme, pa te cilen do te ndjenim nje mangësi te madhe. Gjate ketij aktiviteti, te pranishmet vlerësuan organizimet qe per ti bere jehone kontributit te gruas ne letërsi dhe ne fusha te tjera, por kërkuan qe keto te behen sa me sistematike dhe te programuara qarte nga institucionet. Gjithashtu u theksua se eshte e domozdoshme qe grate te mbeshteten me shume per botimin e krijimtarise se tyre, pasi veshtiresite financiare përballohet me shume veshtiresi