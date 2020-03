Data 2 mars ka shenuar 95 vjetorin e vrasjes se patriotit Luigj Gurakuqi. Ne Shkoder askush nuk u kujtua per kete date, asnje kurore me lule nuk e vendos te busti i tij ne qender te qytetit. Historiani Eduart Grishaj nepermjet lidhjes direket me emisionin “Start” ne Tv1 Channel thote se kjo nuk eshte hera e pare qe lihen ne harrese figura te tilla. Ndersa ka propozuar disa here qe Shkodra te kete nje muze historik ne permasa kombetare, duke iu dhene mundesi ekspozimit te sendeve personale gjate gjithe vitit.

Procesi gjyqesor per rikthimin e shtepise se Luigj Gurakuqit ne muze, nuk u fitua asnjehere thote Grishaj. Nje deshtim qe minon besimin edhe tek sistemi i drejtesise

Eduart Grishaj apelon drejt qytetareve e veçanerisht politikberesve qe te lubojne me shume per kujtimin e figurave te tilla

Luigj Gurakuqi eshte një nga figurat e shquara të historisë politike e kulturore shqiptare, hartues dhe nënshkrues i Deklaratës së Pavarësisë së Shqipërisë.