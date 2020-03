I ndertuar nje shekull me pare nga forcat ushtarake te Austrise dhe me vone te Italise, aeroportit ushtarak i Shtojit vetem emri i ka mbetur ! Ndonse nje sipërfaqe me qindra hektare, pas vitit 1990 u la ne meshire te fatit, per te arritur ne vitin 1997 kur edhe posta ushtarake e radio llokacionit u shkaterrua dhe si deshmi te saj kane mbetur germadhat e godinave. Me vone, me riorganizimin e ushtrise, forcat e mbrojtjes kundraajerore orientuan strukturat e tyre ta kontrollonin kete territor, pasi figuron ne pronesi te ushtrise me numerin e regjistrimit 379. Kjo konfirmohet edhe nga nje zyrtar i Mbrojtjes Kundra Ajerore, Gani Senaj:

Nderkohe banoret e zones nuk e justifikojne aspak qendrimin e shtetit nga ketij aeroporti, pasi ai mund e pershtatej ne aeroport civil dhe ti sherbente Shkodres e me gjere:

Gjate Luftes se Dyte Boterore, aeroporti i Shtojit u perdore nga forcat pushtuese e kryesisht te fashistet italian dhe me pas nazistet gjerman. Pas çlirimit, u administria nga ushtria dhe ishte përcaktuar nder aeroportet ushatarke me te rendesishme te Shqiperise. Por me ndryshimet e vitit 1990, e humbi lavdine e tij duke u kthyer ne germadhe. Edhe sot e kesaj dite mungon nje projekt per ta kthyer kete ne aeroport civil, kur investimet per kete do te ishin mjaft te dobishme.