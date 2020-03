Kryetarja e Lëvizjes Socialiste për Integrim Monika Kryemadhi ka takuar sot ambasadoren amerikane Yuri Kim.

Duke ju pergjigjur interesimit te mediave per takimin e sotem te zhvilluar ne LSI mes Kryetares se LSI, Monika Kryemadhi dhe Ambasadores se SHBA, Yuri Kim. Takimi zgjati rreth 1 ore e gjysme, ne fokus te saj ishte reforma zgjedhore, ku te dyja palet kane ndare angazhimin e perbashket per realizimin e saj brenda dates 15 mars 2020, si date e percaktuar ne marreveshjen e dakordesuar mes opozites se bashkuar dhe mazhorances per reformen zgjedhore.

Kryemadhi konfirmoi vullnetin e palekundur te LSI dhe opozites se bashkuar per ta permbyllur kete reforme dhe njeherazi per t’i hapur rruge zbatimit te saj ashtu sikurse percaktohet edhe nga Bundestagu Gjerman.