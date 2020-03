Mesuan se jashte vendin ky produket shitej shtrenjte, dhe vendosen qe ta kultivonin. Ne Shkoder 10 vite me pare Hilmi dhe Shefqet Zeneli serat e tyre i kthyen ne mbjelljen e rukules dhe domatet e vogla. Ajo cfare u erdhi me pas nuk ishte aspak inkurajuese. Produkte qe perfundonin ne kanal pasi askush nuk ishte i interesuar per te

Disa vite me vone marketet dhe resotorantet e kerkonin, pasi rukula po njiohej per perfitimet qe kishte. Sot shitja e saj ka serish veshtoresi pasi mungesa e subvensioneve, konkirenca e pandershme dhe importi masiv e kane demtuar gjetjen e tregut

Produkti i tyre është i njohur zyrtarisht dhe sipas standarteve më të larta ligjore e certifikimit, duke batur si identifikim edhe barkodin e personalizuar.