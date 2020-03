Numri i automjeteve në qytet vitet e fundit është shtuar, e bashkë me to edhe kaosi në lëvizje, apo sfida për të gjetur një parkim. Shkodra është ndër qytetet që i mungojnë sot parkingjet nëntokësore, apo ato publike me pagesë, ndërsa studimi i nisur për rishikimin e mobilitetit mbeti rrugës. Megjithatë kjo nuk e ka penguar bashkinë që për të gjetur zgjidhjet e duhura sa i përket parkingjeve, të thërrasë të njëjtën firmë me të cilen nisi studimin e lëvizshmërisë, që të diskutojë projektin “Park4Sump”. Ai bazohet në shkëmbimin e përvojave të rreth 15 qyteteve europiane në menaxhimin e parkimeve.

Variantet që hidhen janë disa, mes të cilave futja e skemës së pagesës, apo ndërtimi i parkingjeve të reja, duke mos përjashtuar edhe ato nëntokësore, praktikë e njohur në vendet Europiane, por e sjellë edhe në Shqipëri.

Ky shkëmbim përvojash, monitorohet nga ekpertët më të njohur në fushën e mobilitetit, siç është partneri belg “Mobiel21”. Tryezat e diskutimit do të zgjerohen me ekspertë të fushës, e më pas do të jetë pjesmarrja qytetare dhe vendimi i këshillit bashkiak për projektet përfundimtare.