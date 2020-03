Gjimnazi “28 nentori” ne Shkoder vendosi qe kete vit te riktheje konkurset brenda shkolles per evidentimin e talenteve ne fusha te ndryshme.

Nje aktivitet i cili u zhvillua per vite me radhe por qe me pas u nderpre.Mesuesja Alketa Kraja thote se interesimi ka qene masiv nga ana e nxenesve

Gjimnazi u ofroi skenën nxënësve që zgjodhën vetë të paraqiteshin në konkurim në zhanret: këngë, valle, pikturë e recitim.