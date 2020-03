E ndertuar rreth 20 vite me pare, rruga nga teatri “Migjeni” dhe deri ne Kiras, e quajtur ndryshe “rruga e gjere” ka mberritur ne piken ku e ka te domozdoshme asfaltimim. Ne shume pjese te saj asfalti eshte demtuar nderkohe qe nuk mungojne as gropat. Eshte nder rruget me kryesore te qytetit te Shkodres dhe me te qarkulluarat, pasi ne dy anet e saj jane me qindra biznese. Edhe qytetaret i kujtojne Bashkise Shkoder se ka ardhur koha ti rikthehet asfaltimit te kesaj rruge, pasi po u la per me gjate atehere gropat do te zgjerohen dhe rruga behet e pakalueshme:

Ndersa Skender Hasani, banor i lagjes Dergut, thote se vertete kjo rruge e ka te nevojshme te ndërhyhet, por Shkodra ka shume rruge dhe eshte mire qe te ndërhyhet duke vlerësuar se ku eshte gjendja me e renduar:

Rruga nga teatri “Migjeni” deri ne Kiras u be rikonstruksion ne vitet 2000 2001 me nje financim te siguruar ne ate kohe nga Ambasada e Shteteve te Bashkuara te Amerikes, qe perfaqesohej me ambasador te ndjerin Joseph Limprecht. Qe nga jo periudhe, 20 vite me pare, dhe deri sot nuk eshte nderhyre per riparime.