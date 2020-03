Kampionati Kombetar i basketbollit per meshkuj rikthehet në konkurim me një ndeshje shumë të rëndësishme siç është ajo Vllanzia-Tirana, takim që do të zhvillohet të shtunën në pallatin e sportit “Qazim Dervishi”. Në pritje të këtij dueli, Presidenti i KB Vllaznia Alban Xhaferi dhe kapiteni Robert Shestani duke vleresuar fitoren ne Ligen Ballkanike me Ibar Rozhaje, thonw se edhe me Tiranwn mbetet i njwjti synim.

Përpara ndeshjes Vllaznia-Tirana klubi i basketbollit kuqeblu ka rezervuar një ceremoni nderuese për trajnerin Bledar Gjeçaj me rastin ne ditëlindjes së 50-të.

Pjesë e kësaj konference ishte edhe tifozi Eugen Pepaj, të cilit presidenti Xhaferi i dorezoi fanelen kuqeblu, dhuratë që e nxit atë akoma më shumë të mbështetë Vllazninë në ndeshjet e saj. Perballja Vllaznia-Tirana luhet në oren 18.30 të së shtunës dhe do te transmetohet drejtpërdrejt nga TV1 Channel nën komentin e Edmond Dibres.