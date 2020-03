Shkolla “Prenke Jakova” ka permbyllur javen me nje aktivitet te larmishem si nje buqete urimi per cdo mesues.

Kaftalli ne prag te festes se mesuesit u ndal tek situata ne teresi e arsimit shqiptar. Vecanerisht ne uljen e numrit te nxenesve ne bankat e shkolles

8 krijime ne instrumente te ndryshme ishin perzgjedhur per tu interpretuar ne kete prag festash, duke uruar per nje arsim me cilesor ne vendin tone.