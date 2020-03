Problemet me pronat, shtesat dhe zaptimin e hapesirave publike ne Shkoder jane te trasheguara nder dekada. E kur do te duhej te vinte zgjidhja, serish ajo mungon. I tille eshte rasti mes dy familjeve, Pepaj e Rripaj ne rrugen e Murgeshave ne Gjuhadol, ku perplasja eshte per nje shtese.

Te premten inspektoriati i mbrojtjes se territorit ne bashkine Shkoder dergoi inspektoret per te nisur shembjen e shteses e cila ishte bere mbi catine e shtepise se familjes Rripaj.

Familja Pepaj ndodhet ne Amerike. Per pasoje avokati i saj tha se ka nje proces gjyqesor dhe nuk mund te kryhen nderhyrje deri ne perfundim te tij dhe dhenies se verdiktit. Objekti nga ana tjeter ndodhet ne proces legalizimi.

Ky eshte nder rastet qe bashkise Shkoder duhet ti kujtohet se lejet e dhena pergjate ketyre viteve ne jo pak raste kane qene te jashteligjshme. E per kete se pari ndeshkimi duhet te nise qe nga pergjegjesit e firmosjes se tyre, apo ne rastin me te keq qe nuk nderhyn kur territori dhunohet nga ndertime pa leje!