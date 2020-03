Sot ditë me diell dhe vranësira, mbrëmja sjell shi në të gjithë territorin

Java do të mbyllet me mot kryesisht të qëndrueshëm. Sipas MeteoAlb, paraditja e sotme parashikohet e të jetë me mot të qëndrueshëm.

Por në orët e pasdites vranësirat shtohen, ku gjatë mbrëmjes i gjithë territori do të përfshihet nga reshjet e shiut me intensitet deri mesatar.

Temperaturat e ajrit do të rriten në mengjes dhe në mesditë duke luhatur vlerat nga -1°C deri në 18°C.

Era do fryjë mesatare në tokë dhe e fortë në det me shpejtësi mbi 65 km/h nga drejtimi jugor duke krijuar dallgëzimi 6 ballë.