Vasili thotë se kryeministri aktual shqiptar është njeri më antiintegrim dhe ka bllokuar për tre vitesh resht integrimin në BE dhe marrjen e statusit të vendit kandidat të Shqipërisë.

Rama njeriu anti-integrim!(VIDEO).

A Keni degjuar Ramen, qe sa here shkel Kushtetuten apo ben gati Koncesionin e radhes fillon e flet per Integrimin Europian dhe per Negociatatat?

Fillon zbulon armiqte dhe miqte e Integrimit.