Qeveria është mbledhur me urgjencë të hënën në mëngjes pasi u konfirmuan dy raste me koronavirus. Kryeministri Rama shkruan se qeveria ka vënë në lëvizje masat e planifikuara pas shfaqjes së rastit të parë me koronavirus.

