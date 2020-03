Konfirmohen 2 raste me koronavirus, qeveria mbyll shkollat dhe ndalon fluturimet me Italinë e veriut

Qeveria është mbledhur me urgjencë të hënën në mëngjes pasi u konfirmuan dy raste me koronavirus. Kryeministri Rama shkruan se qeveria ka vënë në lëvizje masat e planifikuara pas shfaqjes së rastit të parë me koronavirus.

Rama: Çdo individ prej nesh duhet të marrë masa të thjeshta të këshilluara nga OBSH. Në çdo rast duhet të kontaktoni me urgjencën kombëtare nëse konstatoni raste. Strukturat tona janë përgatitur intensivisht gjatë kësaj periudhe dhe janë në gatishmëri për këtë situatë, që ndiqet në gjithë dinamikën e saj. Sot kërkon një përshkallëzim të parë masash bazuar në planin e hartuar sipas orientime dhe protokollit të OBSH. Gjatë kësaj kohe ka patur shumë shenja shqetësuese, diku të shkatuara prej panikut, diku të motivuara nga arsyet dhe mos arsyet e zakonshme në raste të tilla, përmes burimesh të paçertifikuara për një situatë të tillë. Në vendet ku ka prehaluar qetësia dhe vetëpërmbajtja lufta ndaj koronavirusit është shumë e suksesshme.

OBSH nuk rekomandon mbylljen e kufijve. Faktikisht mbyllja e kufijve është një masë shumë drastike e përdorur fare apo pjesërisht në raste shumë specifike apo të lidhura me të dhëna shumë specifike që Shqipëria sot nuk i ka. Ne planin e veprimet e kemi në tryezë, me konfirmimin e rastit të rastit të parë futemi në skenarin e parë. Task Forca e përbërë nga disa struktura shtetërore, ka punuar në mënyrë të pandërprerë dhe vijon të zbatojë planin e masave që bazohet në tre drejtime: kufizimi me qëllim parandalimin e përhapjes, shtyrja në kohë e përhapjes së infeksionit dhe lehtësimine pasojave që mund të sjell infektimi me Covid-19. Jemi në konsultim të vazhdueshëm me OBSH për këto masa.

Në këtë situatë si në çdo situatë ku përballemi me një gjendje jo të zakonshme, thelbësore është vetëpërmbajtja dhe ndjekja e një burimi të certifikuar dhe zbatimi i atyre orientimeve që burojnë nga nevoja për të kontribuar për veten dhe për të tjerët. Ne kemi vendosur në dispozicion të situatës financat përkatëse dhe një fond tjetër prej 400 milion lekësh, për të plotësuar nevojat e kësaj faze të mbështetjes së sistemit tonë shëndetësor. Kemi gjetur mirëkuptimin dhe angazhimin maksimal të personelit mjekësor, e gjithë struktura e personlit shëndetësor që është parashikuar për tu futur hap pas hapi në dispozicion të kësaj përballje është e mirëinfirmouar. Ka ardhur momenti gjithnjë në ndjekje të protokollit të OBSH, janë pezullimi i udhëtimeve me Italinë e veriut deri në 3 prill. Mbyllja e institucioneve arsimore për një periudhë 2 javore.