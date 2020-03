Konfirmohen dy rastet e para me koronavirus në Shqipëri, babë e bir erdhën nga Firence

Konfirmohen dy rastet e para me koronavirus në vendin tonë. Bëhet fjalë për babë e bir të cilët kishin udhëtuar nga Firence e Italisë dhe ishin futur në vendin tonë me makinë personale përmes pikës kufitare të Hanit të Hotit.

“Dy qytetarët e konfirmuar me koronavirusin e ri, babë e bir, 54 vjeç dhe 28 vjeç kanë qëndruar disa ditë në Firence dhe kanë udhëtuar në rrugë tokësore nga Firence drejt Tiranës, nëpërmjet pikës kufitare të Hanit të Hotit, me makinë personale” njofton Ministria e Shëndetësisë.

Menjëherë pas shfaqjes së shenjave klinike dhe lajmërimit të urgjencës kombëtare në nr.127 i janë marrë mostrat, të cilat u konfirmuan mbrëmjen e të dielës (9 mars) nga laboratori i virologjisë në IShP.

Sipas Ministrisë, dy rastet e konfirmuara me COVID-19 janë në gjendje të stabilizuar dhe po trajtohen në spitalin infektiv në Tiranë.

Ndërkohë strukturat e shëndetit publik po realizojnë hetimin epidemiologjik dhe marrjen e mostrave të kontakteve.

Mëngjesin e të hënës është thirrur një mbledhje e Qeverisë, ku pritet të diskutohen masat shtesë që do të duhet të ndërmerren.

Ndërkohë dje ministrja e Shëndetësisë Manastriliu përmes një statusi në Facebook bëri të ditur se “po diskutojmë me ekspertët e Komitetit teknik, për masat e shtuara për parandalimin e depërtimit dhe përhapjes së koronavirusit të ri, pas vendimit që hyri sot në fuqi në vendin fqinj për izolimin total të zonave të kuqe. Çdo masë e shtuar dhe vendim që do të merret, do të vendoset nga eskpertët”.

MSHMS përsërit thirrjen për qytetarët që kanë udhëtuar nga vende të prekura dhe ndjejnë simptoma të ngjashme me gripin, të telefonojnë në nr.127, ku mjekët tanë do t’i përgjigjen çdo rasti.

Gjithashtu MSHMS u bën thirrje qytetarëve të ruajnë qetësinë dhe të zbatojnë rigorozisht rregullat e higjenës, sipas njoftimeve që kemi bërë gjatë gjithë kësaj kohe.