Situata e krijuar nga koronavirusi dhe ne mbeshtetje te masava te marra keshilli bashkiak Shkoder ka njoftuar qe mbledhjen e parashikuar per neser ta shtyjne deri ne nje njoftim te dyte.

NJOFTIMI I PLOTE

Te nderuar,

Ne mbeshtetje te masave te marra nga institucionet qendrore shteterore, per shkak te situates se krijuar nga prezenca ne vendin tone te rasteve me COVID-19, ju njoftoj se mbledhja e Keshillit Bashkiak e planifikuar per neser date 10.3.2020, do te shtyhet deri ne nje njoftim te dyte.