Ka nisur fushata e rekrutimit te te rinjeve dhe te rejave ne Qarkun e Shkores, per ushtare profesioniste ne Batalionin e Kembesorise Vau Dejes. Kjo eshte bere e ditur nga Qendra e Rekrutimit Shkoder, drejtuesit e te ciles thane se do te merren 27 kandidatura, te cilet duhet te aplikojne deri me daten 17 prill qe eshte edhe afati përfundimtar:

Kandidaturat fituese do te sterviten per 9 jave me Qendren e Stervitore te Bunavise, Vlore, dhe me pas kthehen ne Batalionin e Kembesorise, Vau Dejes:

Kriteret kryesore jane arsimi i mesem, mosha 18 – 27 vjeç, gjatësia e trupit mbi 165 centimeter, te mos jete ne proces gjykimi penal e tjere. Gjithsesi, informacionet me te detajuara per kushtet e aplikimit, jepen nga Qendra e Rekrutimit Shkoder.