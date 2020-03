Meta mesazh ngushëllimi familjes së viktimës me COVID-19, apel të gjithë qytetarëve

Presidenti Ilir Meta shpreh ngushëllimet e rastit familjes së 73 vjeçares e cila humbi jetën sot nga koronavirusi COVID-19. Gjithashtu ai I bën apel qytetarëve që të tregojnë kujdes maksimal dhe të zbatojnë me rigorozitet të gjitha këshillat dhe rekomandimet e autoriteteve.

“Me hidhërim të thellë mora lajmin e ndarjes nga jeta të qytetares 73-vjeçare nga Durrësi të konfirmuar me COVID-19. Duke u shprehur ngushëllimet më të sinqerta familjes dhe gjithë të afërmve të saj, u shpreh të gjithë solidaritetin tim në këto momente tepër të vështira! Edhe njëherë apeloj me forcë për çdo qytetar të tregojë kujdes maksimal dhe të zbatojë me rigorozitet të gjitha këshillat dhe rekomandimet e autoriteteve!”