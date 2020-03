Rama e nis ditën duke larë duart në kryeministrinë e zbrazur 80%

Kryeministri Edi Rama e nisi ditën në zyrë duke larë duart me sapun. Në kuadër të masave shtrënguese për të evituar kontaktet fizike të panevojshme në ambientet publike 80 % e administratës së kryeministrisë është lënë në shtëpi.

“Sot në mëngjes nga “rrethimi” i detyruar në Kryeministrinë e zbrazur 80%” shkruan Rama në një koment në facebook me të cilën shoqëron videomesazhin për të forcuar masat higjieno sanitare me qëllim parandalimin e përhapjes së këtij armiku të fshehtë.

Rama tha se kjo nuk është kohë normale, ndaj qeveria është e detyruar të marrë këtë masë ndaj një kërcënim si koronavirusi. Kryeministri bëri një krahasim me tërmetin e 26 nëntorit, duke u shprehur nëse ai erdhi paparalajmëruar, koronavirusi po na lajmëron çdo ditë.

Edi Rama: Kjo nuk është kohë normale me një armik që nuk duket por është rreth secilit prej nesh. Faleminderit shumë me gjithë zemër të gjithë atyre që mbyllën diskot, palestrat, klubet e natës. Kjo quhet qytetari dhe solidaritet njerëzor. Kush lëviz me makinë do bezdiset. Por s`kemi asnjë rrugë tjetër. Ta pranojmë së bashku këtë shtrëngim që është shumë më i lehtë se shtrëngimi i koronës. Do ta kalojmë këtë shtrëngim si tërmeti. Nëse tërmeti na mori 51 jetë pa paralajmërim, korona na paralajmëron çdo ditë. Kujdes, kujdes, disiplinë, disiplinë. Vija e parë e frontit është e fortë dhe ka një rezistencë të testuar maksimale. Jemi përgatitur për këtë moment, lëre se ça thonë masakt e skaduara të politikës. Nuk do bëjmë as më pak e as më shumë se vendet e tjera. “

Pas mbylljes së shkollave, edhe një nga prindërit që ka një fëmijë të mitur në shtëpi do të mund të qëndrojnë në shtëpi deri me 23 mars.