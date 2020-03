Apeli i fundit para gjobës 5 mijë euro për qytetarët e kthyer nga Italia: Vetëkarantinohuni!

66 pika kontrolli janë ngritur nga Shkodra në Vlora. Efektivë të policisë së shtetit dhe ata ushtarakë kalojnë në sitë mjetet dhe qytetarët me histori udhëtimi në Itali, por të cilët nuk janë vetëkarantinuar.

Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit, Ardi Veliu, përsëriti apelin e fundit ndaj qytetarëve që duhet ti përmbahen këtij detyrimi, duke deklaruar se nëse ata që janë kontrolluar kapen në rrugë do aplikohet gjoba 5 mijë euro.

Veliu: Në rast se këta shtetas nuk do të bëjnë vetëkarantinimin do të fillojë aplikimi i gjobës 5 mijë euro. Qytetarët që duhet të vetëkarantinohen dhe janë kontrolluar nga ana jonë të mos e marrin mundimin dhe kurajon të dalin në qytete sepse nuk do të ketë tolerancë. Qytetarët evidentohen direkt përmes sistemit. Janë 100 tableta në një sistem që punojnë online dhe po bëjnë kryqëzimin e të dhënave.Nëse është kontrolluar në Tiranë dhe lëviz në në Fier do të kontrollohet aty. Qytetarët të respektojnë vetëkarantinimin.

Veliu foli për 200 persona të evidentuar gjatë kontrolleve dje dhe sot.

Veliu: Dje ka qenë 100 dhe sot janë 100 të tjerë të konstatuar nga pikat e kontrollit. Por nuk kemi raste të përsëritura nga ato të kontrolluara mbrëmë.

Nga ora 06:00 e ditës së nesërme do të ndalohet qarkullimi i mjeteve të transportit publik dhe ato private.