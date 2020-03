Gjithçka eshte bllokuar ! Ky postbllok eshtre ngritur aty ku fillon rruga per tu ngjitur ne kalane Rozafa, dhe do te qendroje deri me daten 3 prill ! Si mase mbrojtese kunder koronavirusit, me urdhrin numer 141 te dates 11 mars 2020 te Ministres se Kultures, Elva Margariti, mbyllet muzete publike dhe parqet arkeologjike. Kuptohet se eshte mbyllur edhe muzeumi ne kala, si dhe muzeumi historik i Shkodres, siç sqaron edhe punonjesi i muzeut te kalase, Ndriçim Mlika

Mlika thekson se te dy keta urdhera per mbylljen e perkoheshme te muzeumeve jane te drejte, ne situaten e krijuar, dhe qytetaret duhet te jene mirëkuptues per nevojen e tyre:

Muzeumet deri para pak diteve kane pasur vizitore te shumte, pavaresisht gjendjes alarmante qe ishte krijuar nga koronavirusi ne Kine dhe Itali. Keto objekte jane vizituar edhe qytetare qe vinin nga vendet e prekura nga koronovirusi si dhe emigrante shqiptare te kthyer prane familjeve te tyre. Kane vazhduar keto vizita deri ditet e fundit, kur edhe tek ne ndryshoi situata dhe hyne ne zbatim masat kufizuese qe paralizuan gjithe aktivitetet. Ne keto kushte, si muzeu historik Shkoder ashtu dhe mjediset e Kalase Rozafa dhe muzeu i saj, do te dezinfektohen brenda pak ditesh. Por per kete proçes eshte nevojshme te koordinohet puna mes Bashkise Shkoder dhe Drejtorise Rajonale te Trashegimise Kulturore, te kryhet sa me pare.