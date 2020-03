Sa kalon Uren e Bardhajve, ballafaqohesh me stoqet e mbeturinave dhe inerteve ! Shume prej plehrave jane hedhur edhe ne brigjet e lumit te Kirit dhe rrjedha i merr përpara ! Eshte krijuar prej kohesh nje mjedis tejet i ndotur, permes te cilin kalon rruga qe lidhet me Bardhajt nga qarkullojne qindra automjete dhe kembesore ne dite. Banoret thone se e njohin rrezikun e mbeturinave dhe sidomos kur tani me ngritjen e temperature vine e dekompozohen dhe kthehen ne vatra sëmundjesh, por nuk kane çfare te bejne:

Ndonse eshte zone me shume levizje, ketu i hedhin mbeturinat dhe inertet edhe nga fshatrat e Bardhajve edhe nga qyteti, dhe as qe i ka sheqetesuar njeri ata qe demtojne mjedisin deri ne kete pike, sa te rrezikohet edhe jeta e njerëzve:

Keto ditet ne situaten e krijuar nga koronavirusi, po flitet shume edhe per nevojen pastrimit te mjedisit si dhe dezinfektimin e ambienteve te brendshme e ato publike. Bashkia Shkoder e ka nisur kete proçes ne qytet, ndersa jashte qytetit ne zona te tilla nuk dihet se kur do te mberrije dezinfektimi, nderkohe qe mbeturinat shtohen çdo dite.