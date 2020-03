Policia dhe Ushtria në rrugë, identifikojnë 100 persona që ishin futur në Shqipëri ditët e fundit

Prej ditës së djeshme, Policia dhe Ushtria kanë ngritur postblloqe në rrugët kombëtare dhe ato urbane të vendit, për të verifikuar personat që mund të kenë hyrë në Shqipëri 14 ditët e fundit, të cilët kanë ardhur nga zonat e infektuara me koronavirus.

Sipas informacioneve të raportuara, të paktën 100 persona janë verifikuar se kanë hyrë në Shqipëri pas datës 26 shkurt. Ata janë këshilluar të qëndrojnë në shtëpi dhe në rast shqetësimesh të kontaktojnë 127.

Ndërkohë, personat e identifikuar në rast se do të dalin përsëri në rrugë dhe do të kapen nga policia do të ndëshkohen sipas penaliteteve të raportuara nga Qeveria. Një ditë më parë, Kryeministri Rama u shpreh se personat që nuk do të respektojnë karantinë do të ndëshkohen deri me 5 mijë euro gjobë.