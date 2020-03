Pas mbylljes se lokaleve dhe restoranteve ne tirane durres, ka nisur ndergjegjesimi edhe ne Shkoder.Disa lokale kane mbyllur dyert, e shume te tjere qendrojne bosh

Si per ironi te fatit me se shumti ne qytet shihen levizje apo qendrime ne grupe te moshes se trete. Ndonese jane pjesa me e rriskuar per mbarjtjen e ketij virusi. Te moshuarit thone se nuk kane frike nga coronavirusi pamvarsisht shtimit te rasteve ne vendin tone

Specialistet disa here kane apeluar vecanerisht ndaj te moshuarve dhe atyre qe vuajne nga semundje te dnryshme, qe kujdesi duhet te jete disa here me i madh. Por si per cudi ne Shkoder, apeli i bluzave te bardha po injorohet ne mase nga keto grupmosha te cilet edhe ne kete periudhe nuk i kane ndaluar lojen e dominove dhe qendrimet koke me koke.